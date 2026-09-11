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New York non smetterà mai di ricordare l’11 settembre

Federico Leoni

Federico Leoni
©Getty

New York non ha smesso di soffrire. Nel ricordo degli attentati, delle vittime, ma in ciò che continua a succedere: già da alcuni anni il numero di chi ha perso la vita per malattie contratte in seguito agli attacchi alle Torri Gemelle ha superato quello di chi è morto l’11 settembre

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