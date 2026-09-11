Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
11 settembre, 25 anni dopo: lo speciale
Arrow-link
Arrow-link

11 settembre, Hegseth: "Usa hanno ucciso leader Iran che ci augurano la morte da sempre"

Mondo

Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha dedicato parte del suo intervento alla cerimonia di commemorazione degli attentati dell'11 Settembre al conflitto in corso contro l'Iran. "I nostri combattenti hanno affrontato una teocrazia islamica che da quasi mezzo secolo invoca la nostra morte, che ha esultato per l'11 Settembre: un regime che per decenni ha sponsorizzato attacchi terroristici contro gli americani, uccidendone a migliaia. La pressione economica si fa ogni giorno più forte. Controlliamo lo Stretto di Hormuz", ha concluso (LA DIRETTA DEI 25 ANNI DALL'11 SETTEMBRE - LE FOTO - I VIDEO - TUTTE LE NOTIZIE SULL'11 SETTEMBRE)

TAG:

Prossimi video

11 settembre, Hegseth: "Uccisi leader iraniani che ci augurano morte"

Mondo

11 settembre, Trump al Pentagono: "Combattiamo per vincere"

Mondo

25 anni dall'11/09, la commemorazione al Pentagono

Mondo

11/09, Kupchan: Esiste legame tra attacchi e elezione Trump

Mondo

Trump al Pentagono: "Abbiamo capito cosa Usa possono fare"

Mondo

11 settembre, a New York dei droni ricreano Torri Gemelle

Mondo