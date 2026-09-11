11 settembre, Hegseth: "Uccisi leader iraniani che ci augurano morte"

Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha dedicato parte del suo intervento alla cerimonia di commemorazione degli attentati dell'11 Settembre al conflitto in corso contro l'Iran. "I nostri combattenti hanno affrontato una teocrazia islamica che da quasi mezzo secolo invoca la nostra morte, che ha esultato per l'11 Settembre: un regime che per decenni ha sponsorizzato attacchi terroristici contro gli americani, uccidendone a migliaia. La pressione economica si fa ogni giorno più forte. Controlliamo lo Stretto di Hormuz", ha concluso (LA DIRETTA DEI 25 ANNI DALL'11 SETTEMBRE - LE FOTO - I VIDEO - TUTTE LE NOTIZIE SULL'11 SETTEMBRE)