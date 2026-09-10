Sky Cube 10/9 - 11 Settembre, come è cambiata l'America? 

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11 settembre, 25 anni dopo: lo speciale
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11 Settembre, 25 anni dopo. Come è cambiata l'America? Sky Cube 10/09

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A un quarto di secolo dagli attentati terroristici che colpirono al cuore gli Stati Uniti, Stefania Pinna e il corrispondente Federico Leoni ripercorrono le conseguenze e i cambiamenti di quell'evento di portata storica nella politica interna e soprattutto internazionale di Washington

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