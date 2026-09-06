Germania: chi è Siegmund, il leader AfD che spaventa la Sassonia

Introduzione
Nato nel 1990, Siegmund è il principale candidato dell'Afd alla carica di premier alle elezioni in programma in Sassonia-Anhalt. Se dovesse riuscire nel suo obiettivo, e conquistare l'incarico di capo del governo regionale, risulterebbe essere il più giovane politico di sempre, oltre che il primo esponente di un partito di estrema destra, a conquistare la vetta politica, pur a livello regionale, dal dopoguerra in Germania. La rivista "Der Spiegel" lo ha definito "l'uomo più pericoloso" del Paese
Quello che devi sapere
La giornata decisiva per il voto in Sassonia-Anhalt
Urne aperte dalle 8 di oggi e fino alle 18 in Sassonia-Anhalt, dove circa 1,7 milioni di elettori sono chiamati a rinnovare il parlamento regionale del Land della Germania orientale, per un voto che potrebbe condurre, come detto, per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra l'estrema destra di Alternativa per la Germania (AfD) alla guida di uno dei 16 Lander. Prima del voto tutti i sondaggi hanno dato proprio l'AfD nettamente in testa, sopra il 40% e con la possibilità di conquistare la maggioranza assoluta dei seggi. Il suo candidato principale è Ulrich Siegmund, 35 anni. La Cdu, che esprime l'attuale governatore Sven Schulze e guida la coalizione regionale, è data a grande distanza al secondo posto. La possibilità che l'AfD ottenga la maggioranza assoluta dipenderà anche dal risultato di Linke, Spd e Verdi, tutti alle prese con la soglia di sbarramento del 5%.
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La storia di Siegmund
Proprio Siegmund è l'uomo più chiacchierato del momento. Di lui si sa che non ha seguito un percorso formativo convenzionale per un politico comune, infatti, quando era adolescente, ha fatto il cameriere e l'operaio edile, prima di iniziare un apprendistato come commerciante per l'esportazione. Dopo la laurea in psicologia aziendale e amministrazione aziendale presso un'università a distanza di Amburgo, si è lanciato in un'attività di vendita di profumatori per ambienti e profumi.
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L'approdo nell'Afd
Membro del partito conservatore cristiano-democratico in gioventù, Siegmund è approdato ben presto all'AfD ed è entrato nel parlamento regionale ormai dieci anni fa, quando era il 2016. La sua visibilità è aumentata in maniera evidente durante la pandemia di Coronavirus, quando i suoi video sui social media, nei quali criticava le misure di lockdown, gli avevano fatto guadagnare centinaia di migliaia di follower. In seguito, era il 2022, è diventato co-leader del gruppo parlamentare dell'AfD a Magdeburgo ed è stato nominato, a maggio del 2025, candidato principale per le elezioni odierne con oltre il 98% di consensi tra i colleghi di partito.
L'uomo "più pericoloso di Germania"
L'appeal nella popolazione oggi è giunto a livelli importanti, tanto che ovunque Siegmund si rechi, si formano lunghe file di ammiratori desiderosi di una foto con lui. I video dei suoi eventi elettorali continuano ad essere pubblicati con successo sui social media. "Insieme, ci riprenderemo il nostro Paese", ha scandito parlando con i suoi elettori. Di rado affronta contenuti politici concreti e quando viene stuzzicato dagli avversari, mantiene il sorriso e tende a sviare le risposte. Gli è stata affibiata l'etichetta di "uomo più pericoloso della Germania": così la rivista Der Spiegel lo ha ritratto in una copertina recente. E Siegmund è stato visto più volte autografare proprio le copie di quella rivista.
Le critiche e gli scandali
Il candidato principe dell'Afd è finito anche nel tritacarne. In passato è stato criticato dopo aver partecipato ad un incontro a Potsdam, era il 2023, durante il quale Martin Sellner, ex leader del movimento identitario di estrema destra, aveva parlato di "remigrazione". Il parlamento regionale della Sassonia-Anhalt lo aveva poi rimosso dalla presidenza della commissione per gli affari sociali. All'inizio di quest'anno è finito di nuovo al centro dei riflettori perché, secondo quanto riportato dai media, suo padre avrebbe ricevuto più di 7.500 euro al mese come collaboratore parlamentare di un collega di partito. Siegmund stesso ha smorzato, però, tutte le critiche ricevute.
La vita privata e gli auguri di Gregory Bovino
Siegmund vive con la moglie Julia e una figlia nella cittadina di Tangermünde, sul fiume Elba. Ama andare in palestra e ricercare metalli con il metal detector. In campagna elettorale, ha cercato di promuovere un'immagine di sé come esponente dalla linea più moderata rispetto al chiacchierato programma del partito, pur non allontanandosi politicamente dai suoi colleghi più radicali. Tra i suoi sostenitori spicca una figura legata alle dure misure di repressione volute dall'amministrazione Trump contro gli immigrati non regolarizzati, ovvero l'ex comandante dell'Ice, Gregory Bovino. Lo stesso Bovino ha augurato buona fortuna a Siegmund con un messaggio su X. "Give them hell on Sunday".
L'abilità sui social
Considera profondamente preoccupante la situazione attuale in Germania su temi come l'immigrazione, la politica energetica o i media pubblici. Di fatto, l'AfD ha beneficiato dell'indignazione dell'opinione pubblica nei confronti dei partiti tradizionali, oltre che della più recente ondata di inflazione legata alla guerra in Iran. Siegmund, abile nell'uso dei social media, pare esser riuscito ad intercettare positivamente questo malcontento.