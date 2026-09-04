Il voto sarà domenica 6 settembre e gli occhi sono puntati su Ulrich Siegmund, astro nascente dell'ultradestra tedesca, che Spiegel ha definito "l'uomo più pericoloso della Germania", con una cover del settimanale che lui si è divertito ad autografare ai fan. Trentasei anni, capace di conquistare una grande platea grazie alle sue doti comunicative con cui porta avanti contenuti radicali, punta addirittura alla maggioranza assoluta per il suo partito, Alternative fuer Deutschland e a conquistare la Sassonia-Anhalt.

I sondaggi lo danno da settimane a venti punti di vantaggio sull'avversario della Cdu. Al 42% contro un magro 22. Giunti quasi alla vigilia di urne che tengono Friedrich Merz in apnea, il cancelliere ha già il volto corrucciato da una sconfitta che sembra inevitabile, e che rischia di aprire una serie di umiliazioni alle le tre amministrative di fine estate: il 20 tocca al Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino, dove le cose non vanno meglio. In uno statement alle porte della bioraffineria di Leuna, per celebrare il settore della chimica, fra i più fiorenti di una regione piccola e non ricca, Merz ha messo di nuovo in guardia da chi "vuole isolare la Germania e portarla fuori dall'Europa". "Chi sceglie questa strada deve sapere che investimenti del genere non ci saranno più in futuro. Conserviamo e ampliamo il mercato europeo, questa è la grande chance", ha detto a tre giorni dal voto con tono fin troppo pacato, accanto al candidato Sven Schulze. Entrambi non sono riusciti a distendere il volto - apparso molto serio - neanche per un momento. Del resto anche le uscite di piazza insieme si riducono al minimo, perché nei Laender dell'est il leader cristianodemocratico, che in questi giorni potrebbe rischiare il mandato, viene coperto da fischi e contestazioni. Dall'altro lato del campo avviene esattamente il contrario.

Il programma

Il leader di Alternativa, che ha dietro di sé il temuto Hans Thomas Tillschneider, autore del programma che vuole eliminare l'obbligo scolastico, ridimensionare il canone mettendo a rischio il servizio pubblico, cacciare gli stranieri, e riaprire le classi per chi ha disabilità - non smette mai di sorridere in pubblico. Sposato, con due figli, una laurea in una università telematica in economia aziendale e psicologia dell'economia, tesi sul marketing dei profumi, Sigmund entrò giovanissimo nella Cdu, per poi spostarsi in Alternativa. È lui uno di quelli che parteciparono al famigerato incontro segreto di Potsdam, dove le anime più radicali del partito di Alice Weidel lanciarono il piano della "remigrazione" di centinaia di migliaia di persone che risiedono in Germania. Concetto poi integrato nei programmi dove venne allo scoperto con uno scoop televisivo. Inoltre questo candidato fortissimo fa parte del presidio della sezione regionale del partito che per i servizi interni è dichiaratamente estremista.

La giornalista e autrice Jana Hansel lo descrive come "una specie di Robin Hood di destra. Promette alla gente che restituirà loro il Land. Non è una formula nuova nella destra. Viene dalla Gran Bretagna. È un po' il tentativo di vendicare l'orgoglio ammaccato dell'est". "Siegmund viene dalla Sassonia-Anhalt, parla come la gente della Sassonia-Anhalt, è un po' più attraente della gente in Sassonia Anhalt, ed è questo provoca un incredibile fenomeno di identificazione". Le politiche e il programma del partito sono un pericolo per la democrazia, "ma questo mostra quanto gravi siano i deficit lasciati dalla Riunificazione", aggiunge Hansel.