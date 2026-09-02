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Elezioni in Sassonia, così l'estrema destra di AfD può davvero vincere

Luciana Grosso

Ispi
Il leader locale di AfD in Sassonia Ulrich Siegmund (Foto Getty)

A meno di quindici anni dalla sua fondazione, il partito potrebbe raggiungere il suo primo grande successo e persino governare il Land. Un risultato che non potrà essere sottovalutato o confinato a una dimensione locale

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