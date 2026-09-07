AfD, la storia del partito di estrema destra in Germania

Nel 2023 è stato eletto il primo sindaco di AfD, a Sonneberg, in Turingia. Nel 2024 il partito ha ottenuto il 16% alle elezioni del Parlamento europeo, piazzandosi al secondo posto. Ha quindi creato il nuovo gruppo ESN (Europa delle Nazioni Sovrane). Nelle elezioni in Turingia dello stesso anno l'AfD è diventato il primo partito di estrema destra in Germania dai tempi del nazismo a ottenere la maggioranza relativa dei seggi in un'elezione statale. Infine nel 2025 ha ottenuto il 20,8% dei voti alle elezioni federali tedesche, secondo solo alla CDU/CSU, e ha conquistato 152 seggi su 630. Ha guadagnato 10,4 punti percentuali rispetto al risultato delle elezioni del 2021, dominando nelle zone dell’ex Germania dell’Est.