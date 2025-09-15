Esplora tutte le offerte Sky
Mondo

L'Afd contagia anche la Germania Ovest

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il partito di estrema destra ha preso 15 punti in meno del proprio avversario, la Cdu, ma sostiene comunque di aver vinto le elezioni. Ha ragione? In parte sì, perché il successo è arrivato in Nord Reno Westfalia, roccaforte storica della sinistra tedesca

