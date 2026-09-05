Germania, Magdeburgo ospita il “Festival per la democrazia”

Alla vigilia delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, in cui si prevede una forte avanzata dell’AfD di estrema destra, alcune organizzazioni della società civile hanno organizzato a Magdeburgo un “Festival per la democrazia”. L’AfD intende conquistare il potere per la prima volta e così segnare una svolta storica nella politica tedesca, mentre i suoi oppositori temono politiche divisive e autoritarie nel caso in cui il partito di estrema destra dovesse governare il Land. Secondo gli organizzatori, all’evento di opposizione alle posizioni dell’AfD hanno partecipato 15.000 persone, che hanno sfilato per la città e si sono radunate per un programma musicale nella piazza della cattedrale di Magdeburgo