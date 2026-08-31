Il rogo è scoppiato, per cause ancora da accertare, verso le 18.20 di domenica 30 agosto. I soccorritori hanno tratto in salvo tutti i passeggeri, compreso il comandante dell’imbarcazione. Hanno poi provato a domare le fiamme con il supporto di un elicottero ma intorno alle 20 la barca, lunga 20 metri, si è inabissata facendo scattare l’allerta per inquinamento da gasolio ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Uno yacht è andato in fiamme e si è poi inabissato al largo di Jesolo. Dopo il salvataggio delle dieci persone a bordo, ora il rischio è che il gasolio dell’imbarcazione possa inquinare le acque del Lido veneziano. I vigili del fuoco e la capitaneria di porto sono al lavoro per cercare di arginare l’emergenza. L’incendio è divampato a bordo dello yacht lungo 20 metri intorno alle 18.20 di ieri, 30 agosto, quando l’imbarcazione si trovava a circa 100 metri dalla costa. L’allarme è stato lanciato dalle persone che si trovavano sulla barca e grazie al repentino intervento di vigili del fuoco, sommozzatori ed elicottero tutti i passeggeri e il comandante sono stati tratti in salvo.

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Allarme inquinamento Una volta portate a riva tutte le persone in pericolo, i soccorritori si sono concentrati sullo spegnimento delle fiamme. Nonostante il lavoro dei vigili del fuoco, però, lo yacht intorno alle 20 si è inabissato facendo scattare l’allarme per le fuoriuscite di carburante. La guardia costiera di Venezia ha quindi attivato il piano locale di tutela dell'ambiente marino per scongiurare i pericoli legati all’inquinamento delle acque. Inviata sul posto anche un'unità della Castalia, società concessionaria del Ministero specializzata negli interventi antinquinamento. Al lavoro anche i sommozzatori per verificare lo stato del relitto finito sul fondo del mare. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato l’incendio e saranno necessari accertamenti sull’imbarcazione.

Zaia: “Grazie ai nostri soccorritori” Le immagini dell’incendio sono state condivise in primis sui social dal presidente del consiglio regionale del Veneto Luca Zaia. "Grazie a tutti i nostri soccorritori, sempre in prima linea e costantemente impegnati per garantire la nostra sicurezza", ha scritto il presidente del Consigio regionale nel post. Zaia nelle ore successive ha poi continuato a condividere gli aggiornamenti sullo spegnimento del rogo. Come si vede in uno dei filmati, l'elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato più volte l'imbarcazione, gettando acqua dall'alto per domare le fiamme. L'altissima colonna di fumo nero era visibile a grande distanza, allarmando i bagnanti in spiaggia.