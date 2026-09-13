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Lo speciale di Sky TG24 sull'emergenza incendi
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Milano, incendio in un capannone a Pero: distrutte auto di pregio

Cronaca

Il luogo era adibito ad autorimessa nel comune. Le fiamme hanno avvolto totalmente il sito e solo l'azione delle dieci squadre dei vigili del fuoco ha permesso di evitare che le fiamme coinvolgessero altri due capannoni limitrofi

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Dalle 2.30 di stanotte i vigili del fuoco di Milano sono stati impegnati per un incendio scoppiato all'interno di un capannone adibito ad autorimessa nel comune di Pero (Milano) in via Keplero, 19. Le fiamme hanno avvolto totalmente il sito all'interno del quale erano parcheggiate alcune autovetture anche di pregio. L'azione delle dieci squadre intervenute sul posto ha permesso di evitare che le fiamme coinvolgessero altri due capannoni limitrofi. In questo momento si sta effettuando l'azione di bonifica del sito andato completamente distrutto. Indaga la polizia di stato intervenuta sul posto.

 

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