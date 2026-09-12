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La Spezia, rogo al pub degli estremisti di destra: non esclusa l’origine dolosa

Cronaca
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L’incendio ha devastato nella notte "L’Olandese Volante", nella zona nord della città. Nessun ferito. CasaPound parla di attentato terroristico. Sono in corso gli accertamenti sulle cause del rogo

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Un incendio ha devastato nella notte "L’Olandese Volante", birreria nella zona nord della Spezia abitualmente frequentata da militanti di estrema destra. Sul rogo sono in corso le indagini della polizia, mentre i vigili del fuoco stanno lavorando per ricostruirne l’origine. Non si sono registrati feriti.

Il rogo nella notte

Le fiamme sono divampate a notte fonda, quando il locale era chiuso, e hanno coinvolto gli arredi in legno, propagandosi poi all’intero fondo situato al piano terra di un edificio residenziale lungo la Via Aurelia. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio alle prime luci dell’alba. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Fonti di polizia non escludono l’origine dolosa, in attesa dell’esito dei rilievi affidati ai vigili del fuoco. 

 

CasaPound: "Attentato terroristico"

CasaPound Italia, in una nota diffusa in mattinata, parla invece esplicitamente di attentato terroristico. "Questa notte è stata incendiata la nostra sede della Spezia, l'Olandese Volante, da 6 anni nostro punto di riferimento nella città ligure. Crediamo che sia necessaria una condanna politica trasversale affinché il clima di tensione, alimentato in Liguria e in particolare a Genova anche dalla sinistra istituzionale, sia stroncato dopo questo attacco incendiario”, si legge nella nota. "Dal canto nostro non faremo nessun passo indietro davanti ai metodi mafiosi e alle connivenze dell'antifascismo militante. Difenderemo sempre il nostro diritto a esistere e a far valere le nostre idee".

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