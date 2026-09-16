Sky Cube 16/9 - Quando finirà la corsa di gas e benzina?

I prezzi dei carburanti salgono ancora: con lo stallo a Hormuz e il nuovo fronte aperto dagli Houthi nello stretto di Bab El Mandeb, il gasolio in Italia tocca un nuovo record storico, oggi a oltre 2,25€ alla pompa. La situazione non è migliore negli altri Paesi europei e neanche negli Stati Uniti, dove il diesel costa il 50% più di prima dello scoppio del conflitto in Iran. Terminerà mai la corsa dei rincari dei carburanti? Ne parlano nella nuova puntata di Sky Cube Tonia Cartolano e il vice-direttore di Sky TG24, Alessandro Marenzi