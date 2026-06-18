Telemarketing, da domani stop a telefonate selvagge per luce e gas

Si accende anche la polemica politica. Piero De Luca, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari europei della Camera – nonché primo firmatario della proposta di legge del Pd che regola e stringe fortemente il fenomeno del telemarketing – sostiene che "sul telemarketing selvaggio assistiamo all'ennesimo fallimento del governo". Per De Luca, in sintesi, “l'esecutivo ha dimostrato tutta la propria incapacità di intervenire in modo efficace” sul problema: “Emerge l'incapacità di programmare e organizzare adeguatamente il lavoro legislativo, inserendo norme che richiederebbero una disciplina organica e sistematica all'interno di provvedimenti frammentati e disomogenei. Un metodo sbagliato nel merito e nel metodo, che produce soltanto confusione e ritardi".

Ti potrebbe interessare anche: Truffe, cos’è il Ghost Pairing e perché riguarda anche le telefonate selvagge