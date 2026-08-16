I dati evidenziano come il ricorso alle forme di credito digitale immediato sia ormai particolarmente diffuso tra gli utenti appartenenti alla Generazione X e ai Millennials, nati tra il 1965 e il 1996. Un elemento di particolare interesse è però la crescente diffusione del Buy Now, Pay Later tra i Baby boomers, la generazione nata indicativamente tra il 1946 e il 1964. L’aumento dell’utilizzo di questo strumento da parte dei consumatori più maturi mostra come le modalità di pagamento digitali stiano diventando sempre più familiari e accessibili anche a fasce d’età che, tradizionalmente, hanno avuto una minore propensione verso queste soluzioni.