Il secondo capitolo del “bonus bustapaga” riguarda invece le prestazioni lavorative svolte in condizioni di particolare disagio o flessibilità organizzativa. Qui la tassazione sostitutiva è fissata al 15% e si applica sulle maggiorazioni retributive corrisposte per il lavoro notturno, per le prestazioni effettuate nei giorni festivi e per le indennità collegate alla turnazione strutturata. Per accedere a questo vantaggio, il limite massimo di reddito percepito nell’anno precedente è fissato a 40.000 euro lordi. La norma stabilisce poi un tetto massimo di somme agevolabili, che è fissato a 1.500 euro lordi annui per ciascun lavoratore dipendente.