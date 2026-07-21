Introduzione

Si va verso l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-27 degli enti locali, settore che occupa più di 400mila dipendenti. L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) e i sindacati stanno lavorando a un'intesa che potrebbe essere raggiunta nella giornata di oggi, 21 luglio, e che prevede aumenti a regime tra i 118 euro per gli operatori e i 154 euro per le elevate professionalità. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, le ferie e i riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile. Ecco cosa sappiamo.