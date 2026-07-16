Due rinnovi in un anno e mezzo per il Comparto Sicurezza e Difesa, che significano aumenti complessivi nelle due tornate contrattuali per un minimo di 200 euro netti mensili, a partire dalle qualifiche iniziali, sottolinea il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo affermando che ci sono "più tutele per chi ci tutela". "È un segnale chiaro e preciso dell'impegno di questo governo nel tema dei rinnovi contrattuali, in particolare nei confronti delle circa 430mila persone che ogni giorno garantiscono la sicurezza interna ed esterna del Paese, in un momento storico segnato da grandi complessità”. "A sottolineare ancora di più l'attenzione per la categoria - ha proseguito il ministro - abbiamo preso un impegno preciso. Entro 90 giorni dalla firma apriremo un tavolo interministeriale per affrontare le questioni previdenziali ancora aperte”.