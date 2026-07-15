Sotto la lente dell'esecutivo anche la sicurezza stradale, anche in questo caso con iniziative rivolte in particolare ai giovani. Ieri infatti si è svolta una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica al Viminale, presieduta da Piantedosi, con il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e i vertici delle forze di polizia. Durante l'incontro è stato deciso, tra le varie proposte, di rafforzare i controlli su strada e i pattugliamenti delle forze dell'ordine, con particolare attenzione ai luoghi dove è più alta la presenza di giovani nelle ore serali e notturne.