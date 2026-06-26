Decreto Lavoro 2026, dal salario giusto ai bonus assunzioni: le misure

Introduzione

Il decreto lavoro è legge: lo scorso 24 giugno, infatti, il Senato ha approvato definitivamente il testo. L’Aula di Palazzo Madama ha confermato il voto di fiducia, posto dal governo Meloni, con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, entrato in vigore il primo maggio, era alla terza lettura e dopo l’ok della Camera doveva essere convertito in legge entro il 29 giugno. Vale circa 1 miliardo di euro. Ecco cosa contiene