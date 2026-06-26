Decreto Lavoro 2026, dal salario giusto ai bonus assunzioni: le misure

Decreto Lavoro 2026, dal salario giusto ai bonus assunzioni: misure, novità e cosa prevedeEconomia
Introduzione
Il decreto lavoro è legge: lo scorso 24 giugno, infatti, il Senato ha approvato definitivamente il testo. L’Aula di Palazzo Madama ha confermato il voto di fiducia, posto dal governo Meloni, con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, entrato in vigore il primo maggio, era alla terza lettura e dopo l’ok della Camera doveva essere convertito in legge entro il 29 giugno. Vale circa 1 miliardo di euro. Ecco cosa contiene
Quello che devi sapere
Le misure del decreto lavoro 2026
Il decreto lavoro introduce misure sul salario giusto, a cui vengono vincolati gli incentivi all'occupazione, e interventi contro il caporalato digitale. Per le norme, già entrate in vigore il primo maggio, ci sono a disposizione 934 milioni. Sono destinati ai bonus per le assunzioni, fino a fine anno, di giovani, donne svantaggiate e disoccupati nell'area Zes (Zona economica speciale), e per le stabilizzazioni (con la trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato). Previste anche nuove norme per i rider. Ecco le misure principali.
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Il salario giusto
Una delle principali novità del provvedimento è l’introduzione del salario giusto. Il testo definitivo del decreto lavoro, prima di tutto, stabilisce che la contrattazione collettiva costituisce lo strumento per la determinazione del salario giusto. Inoltre, specifica che per l’individuazione del salario giusto si deve fare riferimento al Trattamento economico complessivo (Tec) definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per i contratti “minori”, il Tec non può essere inferiore a quello determinato dai Ccnl leader.
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Le differenze col salario minimo
Il salario giusto rappresenta la risposta della maggioranza al salario minimo proposto dalle opposizioni. Il salario minimo avrebbe stabilito per legge un tetto minimo di remunerazione oraria uguale per tutti i lavoratori: in particolare, una soglia minima di 9 euro lordi l'ora. Il salario giusto, invece, è un Trattamento economico complessivo e, come detto, garantisce retribuzioni non inferiori ai minimi tabellari stabiliti dai principali contratti collettivi nazionali.
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Il Tec
All'interno del Trattamento economico complessivo entrano tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, comprese le mensilità aggiuntive (come la tredicesima) e le indennità. Si aggiungono anche le prestazioni di welfare contrattuale ed eventuali altri istituti e indennità con valore economico: come definite – è specificato – dai contratti collettivi.
Gli incentivi e il vincolo
Altra novità del decreto lavoro 2026 è l’introduzione di un vincolo per gli incentivi: solo i datori di lavoro che assicurano il salario giusto, infatti, possono accedere ai bonus per l'occupazione.
L’esonero dal versamento dei contributi
La decontribuzione sulle assunzioni stabili di alcune categorie di lavoratori viene prorogata fino al 31 dicembre 2026. In particolare:
- per l'assunzione a tempo indeterminato delle lavoratrici svantaggiate è riconosciuto, per massimo ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino a 650 euro mensili; cifra che sale a 800 euro se residenti nelle regioni della Zes;
- per gli under 35 il tetto è di 500 euro mensili, che sale a 650 euro nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria;
- per tutte le altre assunzioni di disoccupati in area Zes l'esonero è pari a 650 euro mensili.
I paletti
In alcuni casi, si legge nel provvedimento, la decontribuzione può essere di 12 mesi e non di 24. Sono anche previsti dei “paletti” per le imprese: possono beneficiare della decontribuzione solo quelle con massimo 10 dipendenti, che non abbiano licenziato nei sei mesi precedenti e nelle quali le assunzioni portino a un aumento occupazionale netto.
I contratti scaduti
Per i rinnovi contrattuali, pur rispettando l’autonomia delle parti, si spinge sul rispetto dei tempi. Si stabilisce che, in caso di mancato rinnovo entro i primi nove mesi successivi alla scadenza e in assenza di diverse indicazioni contrattuali, scatta l'adeguamento retributivo - a titolo di anticipazione forfettaria - pari al 50% dell'inflazione Ipca (al netto dei prodotti energetici importati). Questo punto vale solo per i contratti che scadono dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.
Incentivi per il lavoro stabile
Il provvedimento contiene anche delle misure per incentivare il lavoro stabile e cercare di ridurre i rapporti precari. Il testo prevede l'esonero contributivo totale per due anni per un tetto massimo di 500 euro mensili per la trasformazione - tra il primo agosto e il 31 dicembre 2026 - dei rapporti di lavoro precario in contratti a tempo indeterminato per il personale non dirigenziale.
I tirocini
La durata massima dei tirocini nello stesso gruppo di imprese viene limitata a un anno.
Conciliazione lavoro-famiglia
Previsto anche uno sgravio contributivo fino all’1% nel limite di 50mila euro annui per il 2026, 2027 e 2028 per le aziende che favoriscono la conciliazione lavoro-famiglia.
Previdenza complementare
Per quanto riguarda la previdenza complementare, torna al 50% la quota che può essere liquidata in forma di capitale (cioè in un’unica soluzione) al momento del pensionamento, rispetto al 60% previsto dalla Manovra di bilancio.
Rider
Il provvedimento, in attesa del recepimento della direttiva europea, definisce anche l'ambito di applicazione delle misure di contrasto del caporalato digitale, limitandole al momento solo ai ciclofattorini. Dalla verifica dell'identità digitale alla trasparenza dell'algoritmo, il decreto introduce quindi norme più severe contro il caporalato digitale e a protezione dei rider al servizio delle maxi piattaforme.
La piattaforma
Per i rider si stabilisce l'accesso alla piattaforma mediante un'identità digitale come Spid, Carta di identità elettronica (Cie), Carta nazionale dei servizi (Cns) e il divieto di cessione delle credenziali. La piattaforma non può rilasciare più di un account per ogni singolo codice fiscale né commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. In caso di violazioni, scatta una sanzione amministrativa da 1.000 a 1.500 euro.
Lavoro subordinato
Il provvedimento, inoltre, stabilisce che il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata se emergono fatti che collegano l'attività all'esistenza di poteri di direzione e controllo, anche se esercitati attraverso sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Salvo, si sottolinea, che si provi il contrario.
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