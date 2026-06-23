Ad alimentare le migrazioni interne sarebbe essenzialmente il divario socio-economico esistente tra Nord e Sud del Paese, con il primo che risulta essere un polo attrattivo per chi si sposta. A rendere ancora più chiaro questo fenomeno è la mappa degli spostamenti nelle singole province: tra le realtà che hanno registrato la crescita più significativa della popolazione giovanile figurano Gorizia (+10,9%), Genova (+8,4%), Bologna (+8,1%), Pavia (+7,2%) e Reggio Emilia (+6,6%). Seguono Modena, Monza e Brianza, Milano e Bergamo. Ad accomunare questi territori sono mercati del lavoro dinamici, una forte presenza manifatturiera o universitaria e una maggiore capacità di attrazione nei confronti delle nuove generazioni.

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