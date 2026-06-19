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G7, Trump su Meloni: “Mi ha implorato di fare una foto, mi è dispiaciuto per lei”

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È così che il presidente Usa, in collegamento telefonico con La7, ha parlato della conversazione avuta al G7 di Evian con la premier italiana. “Ho trovato il rapporto immutato”, aveva invece raccontato Meloni dopo il vertice in Francia

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"Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi è dispiaciuto". È così che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in una intervista telefonica con La7, ha parlato della conversazione avuta al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Durante la trasmissione si è sentita la traduzione in italiano, ma non la voce del leader Usa. “Ho trovato il rapporto immutato”, aveva raccontato la presidente del Consiglio dopo il vertice in Francia.

Le parole di Trump su Meloni

"Come sta il suo primo ministro?”, ha chiesto Trump durante l’intervista portando la conversazione su Meloni. Quando il giornalista gli ha chiesto dell’incontro e del colloquio avuto al G7 di Evian con la premier, il presidente Usa ha risposto: “Cosa ha detto quando mi ha incontrato? Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle!”. E dopo altre domande sull’incontro, Trump ha aggiunto: “Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto! L'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei”.

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Gli altri temi

Durante l’intervento a L'Aria che tira, su La7, Trump ha toccato anche altri temi. “Gli europei hanno sbagliato tutto sull'energia e hanno sbagliato tutto sull'immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l'Europa non sarà mai più la stessa”, ha detto il capo della Casa Bianca. E ancora: “Probabilmente non riusciranno a risolverli. L'immigrazione è un disastro, l'energia - con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento - è un disastro”. Un passaggio anche sulla situazione in Ucraina: “Vogliamo solo la pace” e come Stati Uniti “non siamo coinvolti” nel processo di adesione all'Unione europea.

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Le reazioni

Le parole di Trump su Meloni hanno subito sollevato polemiche e reazioni. Sono “la conseguenza della subalternità con cui Meloni ha costruito il rapporto con il presidente degli Stati Uniti, una subalternità che ha fatto perdere la dignità all'Italia e agli italiani. Una presidente che ha difeso in questi anni gli interessi economici di Trump a tal punto da essere diventata patriota a Washington e forestiera in Italia. Al posto della presidente Giorgia Meloni proverei tanta vergogna e comincerei a pensare seriamente al fatto di non essere più adeguata a rappresentare l'Italia" e dunque "a farsi da parte. Perché ha fatto fare una figuraccia all'Italia intera", ha detto Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde. Di tenore diverso il commento di Carlo Calenda, segretario di Azione: "Trump è un mentitore seriale nonché un bullo da operetta. Personalmente non credo affatto che Giorgia Meloni abbia implorato alcunché. In ogni caso questi insulti vanno respinti in quanto ledono l'onore della nazione".

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Giorgia Meloni e Donald Trump
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