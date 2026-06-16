Botta e risposta al G7 tra il presidente Usa Donald Trump e la premier Giorgia Meloni
Scambio di battute al vertice in Svizzera tra il presidente Usa Donald Trump e la premier Giorgia Meloni.
"Sono stato abbandonato..." punzecchia il tycoon, rivolgendosi al cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Siamo sempre stati amici!", replica la presidente del Consiglio con una battuta. Un siparietto distensivo che smorza le recenti tensioni sul dossier iraniano, il tutto sotto gli occhi del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
Prossimi Video
Sky Cube 16/6 - Iran, gli effetti della riapertura di Hormuz
Mondo
G7, Trump a Meloni: "Di nuovo amici?". "Sempre stati amici"
Politica
Premio Giorgio Ambrosoli, assegnati i riconoscimenti
Cronaca
Rapporto Caritas: sempre più poveri lavorano, ma non basta
Politica
Israele, resta in carcere famoso medico di Gaza
Mondo
La Guida: Mario Draghi e le scelte dell'Europa
Politica
Urbanistica Milano, tutti assolti nella prima sentenza
Cronaca