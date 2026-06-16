G7, Trump a Meloni: "Di nuovo amici?". "Sempre stati amici"

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G7, Trump a Meloni: "Di nuovo amici?". La premier: "Sempre stati amici"

Politica

Botta e risposta al G7 tra il presidente Usa Donald Trump e la premier Giorgia Meloni

Scambio di battute al vertice in Svizzera tra il presidente Usa Donald Trump e la premier Giorgia Meloni.

"Sono stato abbandonato..." punzecchia il tycoon, rivolgendosi al cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Siamo sempre stati amici!", replica la presidente del Consiglio con una battuta. Un siparietto distensivo che smorza le recenti tensioni sul dossier iraniano, il tutto sotto gli occhi del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

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