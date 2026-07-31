Patti Smith in Vaticano, l'incontro con Papa Leone XIV

Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano la cantante e poetessa statunitense Patti Smith. Durante l'incontro i due hanno posato per una foto e si sono intrattenuti in un breve colloquio. Alla domanda del Pontefice se parlasse italiano, l'artista ha risposto con ironia: "No, mi dispiace. Sono una tipica americana."
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