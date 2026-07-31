Crollo Messina, il corpo di Carmelo Leone estratto dalle macerie

È stato estratto dalle macerie del palazzo crollato a Messina il corpo dell'imprenditore Carmelo Leone. La salma è stata trasferita all'obitorio del Policlinico per il riconoscimento ufficiale. I vigili del fuoco proseguono le ricerche dei cinque dispersi. Fonte: Vigili del Fuoco.
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