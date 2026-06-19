Trump contro Meloni, Mattarella chiama premier per offrire solidarietà

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato la premier Giorgia Meloni in segno di solidarietà dopo le parole pronunciate dal presidente statunitense Donald Trump.

Le parole di Trump su Meloni

"Come sta il suo primo ministro?”, ha chiesto Trump durante un’intervista con La7 portando la conversazione su Meloni. Quando il giornalista gli ha chiesto dell’incontro e del colloquio avuto al G7 di Evian con la premier, il presidente Usa ha risposto: “Cosa ha detto quando mi ha incontrato? Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle!”. E dopo altre domande sull’incontro, Trump ha aggiunto: “Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto! L'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei”.