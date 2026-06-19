Trump, attacco a Meloni dopo G7: le reazioni della politica italiana

Anche altre ministre e ministri hanno commentato le parole di Trump.

"Migliaia di croci di ragazzi americani, morti per liberarci dalla dittatura nazifascista, non meritavano una lesione così dolorosa dei nostri rapporti fraterni", ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio.



"Sono gravi e inopportune le parole del presidente Usa contro il presidente del Consiglio della Repubblica italiana. La mia solidarietà a Giorgia Meloni. Non è stata offesa lei, ma l'Italia intera e tutti dobbiamo sostenere la nostra presidente", ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone.



"A testa alta! Non siamo vassalli. Senza implorare. Mai. Questa è l'Italia, questa è Giorgia Meloni", ha scritto sui social, postando il video di risposta della premier a Trump, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.



"Quella di Trump è una battuta sgangherata e vergognosa e non sembra neanche credibile, conoscendo il carattere della premier Meloni, che abbia fatto una richiesta di questo tipo. Conosciamo tutti il suo percorso, fatto di dignità e di orgoglio, per cui francamente non mi appare vero. Un'affermazione sgradevolissima e inopportuna visto il momento, che non si riesce a capire e a giustificare. Sono esterrefatta", ha dichiarato la ministra per le Riforme istituzionale Maria Elisabetta Alberti Casellati.