"Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram. "Io e l'Italia non imploriamo mai", ha aggiunto

"Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che mi dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un video postato sui social.