Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meloni risponde a Trump sulla foto al G7: "Dichiarazioni inventate, sono allibita". VIDEO

Politica

"Le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate. Sono francamente allibita". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un post su Instagram. "Io e l'Italia non imploriamo mai", ha aggiunto

"Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che mi dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. 

TAG:

Prossimi Video

Scontro Meloni-Trump, direttore di Sky TG24 Vitale: "Strappo profondo"

Politica

I titoli di Sky Tg24 del 19 giugno, edizione delle 13

Cronaca

Sorelle scomparse, trovato fermaglio forse della più piccola

Cronaca

Furti ad aziende orafe, sgominata banda nel Centro-Nord

Cronaca

Mondiali, Viking Row per la Norvegia arriva in Parlamento

Mondo

Il centrodestra e centrosinistra alla prova delle alleanze

Politica