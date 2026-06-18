Sondaggio, intenzioni di voto: per la prima volta Vannacci è sopra la Lega
Secondo l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, Futuro Nazionale si attesta al 5,9% delle preferenze (+1,5% rispetto ai dati del 29 maggio) e supera il suo ex partito, fermo al 5,8%. Elettori divisi sulla possibile alleanza con il centrodestra. Fratelli d’Italia si conferma la prima forza politica, seguita da Pd e M5s
- Il sondaggio di YouTrend per Sky TG24 rivela che FdI è sempre il primo partito in Italia nelle intenzioni di voto. La forza politica della premier Giorgia Meloni si attesta al 27,8%, seguita dal Pd al 22,2% (in salita di mezzo punto percentuale). In calo il M5s (12,1% ma -1,4% rispetto al 29 maggio). Poi Forza Italia (8,2%) e Avs (6,8%).
- Futuro Nazionale, la nuova forza politica lanciata da Roberto Vannacci, è al 5,9%, in grande ascesa (+1,5% rispetto alla precedente rilevazione). L'ex generale supera per la prima volta la Lega, partito da cui è uscito per creare FnV. Il Carroccio è al 5,8%, poi seguono Azione (3,1%) e Italia Viva (2,1%).
- Altre forze politiche si attestano intorno all'1% mentre la quota di astenuti e indecisi è al 32,3%, in lieve calo rispetto alla scorsa rilevazione. Un terzo degli italiani non ha quindi le idee chiare su chi votare (o deciderà di non andare alle urne).
- Ma cosa ne pensano gli elettori sull’opportunità che Futuro Nazionale si presenti in coalizione con FdI, FI, Lega e Noi Moderati? Sono in primis i simpatizzanti vannacciani a essere divisi sull'ipotesi di un'alleanza con il centrodestra: il 36% è favorevole all’ingresso in coalizione, il 30% è contrario e i restanti in posizione intermedia o incerti.
- Meno scettici gli elettori di Fratelli d’Italia, il 56% dei quali sarebbe favorevole ad accogliere i “futuristi” nel centrodestra. Grossa incertezza nelle altre liste di centrodestra (Lega, FI, Noi Moderati), dove solo una minoranza prende posizione netta a favore (16%) o contro (17%) l’allargamento dell’alleanza, mentre gli altri restano in posizione intermedia o incerta.
- Secondo le simulazioni di Youtrend per Sky TG24, nello scenario che mantiene l’attuale configurazione politica, la coalizione progressista di centrosinistra si attesta al 44,3%, mentre il centrodestra di governo raggiunge il 43,2%, con Futuro Nazionale al 4,9%. In questa ipotesi si registra un limitato effetto di "voto utile", che incide marginalmente sugli equilibri complessivi senza alterarne la sostanziale parità.
- In questo primo scenario le altre formazioni non superano il 5%. E la platea di indecisi e astenuti resta ampiamente sopra il 30%.
- Nel secondo scenario, che vede l’inclusione di Futuro Nazionale nella coalizione di centrodestra, entrambi gli schieramenti crescono, con il centrosinistra al 46,4% e il centrodestra allargato al 45,4%, mentre l’area centrista si posiziona al 5%. In entrambi i casi il differenziale tra le coalizioni resta intorno a un punto percentuale e che non consente di individuare un vantaggio statisticamente significativo. Il quadro complessivo è quindi quello di un sostanziale pareggio, con esiti ancora aperti.
- L'ingresso di Futuro Nazionale nella coalizione porterebbe a nuove dinamiche interne al centrodestra, con FdI sempre primo partito e Forza Italia, FnV e Lega molto vicine tra loro. Va inoltre tenuto presente che l’operazione non equivarrebbe a una semplice somma delle percentuali delle liste.
- Fra i due scenari il centrodestra allargato perderebbe circa un decimo dei voti, che gli impedirebbero di fare il sorpasso nei confronti del campo progressista: osservando qualitativamente i flussi da uno scenario all’altro, si nota uno spostamento importante da FdI, Lega e da Futuro Nazionale verso gli indecisi, e uno spostamento altrettanto rilevante da FI e Noi Moderati verso l’area centrista (Azione+Libdem).
- Per comprendere meglio la dinamica è utile trasformare le percentuali in voti assoluti: nel primo scenario, con Futuro Nazionale fuori dalla coalizione, il centrodestra otterrebbe circa 13,6 milioni di voti, mentre FN circa 1,5 milioni di voti. Questo totale di 15,1 milioni di voti nel secondo scenario si dividerebbe così: la coalizione allargata otterrebbe 13,7 milioni di voti, con circa 1,1 milioni di elettori che si sposterebbero verso gli indecisi e circa 0,3 milioni verso Azione/Libdem.
- Sulla "remigrazione", uno dei concetti su cui più spinge il partito di Vannacci, l’autovalutazione degli intervistati mostra una conoscenza del termine piuttosto limitata: solo il 26% dichiara di sapere bene cosa significhi, mentre il 37% lo conosce a grandi linee, il 17% può intuirlo e il 20% non ne conosce il significato. Sono gli elettorati dei due poli opposti i più consapevoli: lo conosce bene il 68% degli elettori Avs e il 59% di quelli di Futuro Nazionale (entrambi su base campionaria ridotta).
- Il 55% degli intervistati considera negativo l'operato dell'esecutivo Meloni, ma rispetto a fine maggio la percentuale è in calo di 2 punti. Il 35% invece reputa positivamente quanto sta facendo il governo (anche qui si registra un calo dell'1%). Gli indecisi sono in aumento, al 10%.
- Sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 16 e il 17 giugno 2026 su un campione di 825 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagati per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,4% con un intervallo di confidenza del 95%.