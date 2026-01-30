A Montecitorio il comitato "Remigrazione e Riconquista” avrebbe dovuto lanciare una raccolta firme per una proposta di legge che mira a “rafforzare il controllo dei flussi, espellere chi è irregolare o delinque, confiscare i patrimoni di chi specula sul traffico di uomini. Tagliare i fondi del business dell'accoglienza e fermare il ruolo delle Ong”. Il concetto del “ritorno forzato in patria” è stato già utilizzato dell’estrema destra austriaca e tedesca. Ecco cosa sapere

Questa mattina a Montecitorio era in programma una conferenza stampa per il lancio della raccolta firme della proposta di legge sulla “remigrazione”. Ma per motivi di ordine pubblico è stato deciso di annullare tutte le conferenze odierne. L’iniziativa in Parlamento era stata prenotata dal leghista Domenico Furgiuele. Il comitato Remigrazione e Riconquista avrebbe dovuto illustrare i punti principali della proposta e le modalità per sottoscriverla, con la presenza del presidente del comitato e portavoce del movimento di estrema destra CasaPound, Luca Marsella, di Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti. La vicenda aveva fatto scoppiare un caso politico. Le opposizioni attaccano: “No a fascisti e nazisti a Montecitorio”. È intervenuto il presidente della Camera Fontana, anche lui leghista, che ha bocciato l'iniziativa come “inopportuna” e ha invitato il parlamentare del Carroccio a ripensarci. Ma lui replica: “Fa il suo mestiere. Io non mi piego e vado avanti”. Stamattina in segno di protesta un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala stampa della Camera, prima dell'annullamento dell'evento.