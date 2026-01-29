Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Camera, presidente Fontana blocca conferenza con Casapound: "Inopportuna"

Politica

Scoppia un caso politico sull'invito dell'organizzazione di ultradestra ad una conferenza sui migranti organizzata per domani dal comitato Remigrazione e riconquista promosso dal deputato della Lega Furgiuele. Le opposizioni chiedono l'intervento del presidente della Camera che invita il parlamentare del Carroccio a ripensarci

ascolta articolo

"Ritengo inopportuna la conferenza stampa di domani. Spero che il deputato ci ripensi. Ho fatto quanto era nelle mie possibilità in questi giorni". Lo dice il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana sul caso politico scoppiato in merito a una conferenza sui migranti organizzata per domani alla Camera dal comitato Remigrazione e riconquista, promosso dal deputato della Lega, Domenico Furgiuele, e con anche esponenti di Casapound. "Come già precisato, in questa e in precedenti legislature, la responsabilità di contenuti e ospiti delle conferenze stampa è unicamente in capo ai parlamentari proponenti", ha precisato Fontana. "Rivolgo - prosegue -  il mio appello alla responsabilità e al rispetto delle istituzioni".

Le opposizioni sul piede di guerra

Le opposizioni avevano richiamato proprio l'attenzione di Fontana sulla questione. Il capogruppo M5S alla Camera, Riccardo Ricciardi, aveva inviato una lettera al Presidente della Camera per esprimere "indignazione e forte contrarietà" alla conferenza stampa alla presenza di "personaggi che appartengono a sigle dichiaratamente razziste, xenofobe e artifici di pestaggi e spedizioni punitive verso avversari politici".

Per Ricciardi, che ha chiesto l'annullamento dell'evento, "è inconcepibile dare ospitalità nelle istituzioni a coloro che mostrano costante disprezzo per i valori democratici e promuovono violenza e odio politico". Così in una nota l'ufficio comunicazione M5S alla Camera.

 

Politica: Altre notizie

Maltempo, governo lavora a decreto per regioni colpite. Oggi Cdm

Politica

"Sono un po' dispiaciuta per le polemiche - ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni -...

Roberta Metsola a Roma, incontri con Papa Leone XIV e Meloni

Politica

“Grati per la sua chiarezza di intenti e per le nostre riflessioni condivise sul promuovere la...

roberta metsola con il Papa e con Meloni

Via libera della Camera alla legge sulle lobby, va al Senato

Politica

Un via libera che arriva dopo un lungo lavoro istruttorio. Il presidente della commissione Affari...

Futuro nazionale, Vannacci: "Voglio 20%". Fontana: "Lui anomalia Lega"

Politica

"Non sono un tipo che si accontenta. Punto in alto", dice il vicesegretario della Lega al...

Via libera al ddl sulle carriere, Zangrillo: "Modernizziamo la Pa"

Politica

Il provvedimento, ha sottolineato Zangrillo, "segna una tappa fondamentale nel percorso di...

Politica: I più letti