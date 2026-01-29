"Ritengo inopportuna la conferenza stampa di domani. Spero che il deputato ci ripensi. Ho fatto quanto era nelle mie possibilità in questi giorni". Lo dice il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana sul caso politico scoppiato in merito a una conferenza sui migranti organizzata per domani alla Camera dal comitato Remigrazione e riconquista, promosso dal deputato della Lega, Domenico Furgiuele, e con anche esponenti di Casapound. "Come già precisato, in questa e in precedenti legislature, la responsabilità di contenuti e ospiti delle conferenze stampa è unicamente in capo ai parlamentari proponenti", ha precisato Fontana. "Rivolgo - prosegue - il mio appello alla responsabilità e al rispetto delle istituzioni".

Le opposizioni sul piede di guerra

Le opposizioni avevano richiamato proprio l'attenzione di Fontana sulla questione. Il capogruppo M5S alla Camera, Riccardo Ricciardi, aveva inviato una lettera al Presidente della Camera per esprimere "indignazione e forte contrarietà" alla conferenza stampa alla presenza di "personaggi che appartengono a sigle dichiaratamente razziste, xenofobe e artifici di pestaggi e spedizioni punitive verso avversari politici".

Per Ricciardi, che ha chiesto l'annullamento dell'evento, "è inconcepibile dare ospitalità nelle istituzioni a coloro che mostrano costante disprezzo per i valori democratici e promuovono violenza e odio politico". Così in una nota l'ufficio comunicazione M5S alla Camera.