Trump: "Meloni non ci ha difeso". La premier sceglie il silenzio

La presidente del Consiglio sabato ha spiegato che non avrebbe più replicato agli attacchi del presidente degli Stati Uniti: l’obiettivo sembra essere quello di stemperare i toni per salvaguardare le storiche relazioni tra Italia e Usa ascolta articolo

"Dopo aver speso miliardi di dollari per la Nato, l'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua seria minaccia nucleare. Da decenni li difendiamo, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo, non ci sono. Non va bene". L’ennesimo attacco di Donald Trump al nostro Paese e a Giorgia Meloni arriva nella serata di domenica, ma la presidente del Consiglio ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente Usa e Palazzo Chigi resta quindi in silenzio, difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, "l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando a pieno ritmo nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia".

Ft: "Meloni avrà difficoltà a ridefinire la politica estera" "La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni è stata a lungo l'alleata europea più fedele di Donald Trump, ma ora ha abbandonato la sua cauta deferenza", scrive il Financial Times. Per il quotidiano britannico, il cambio di approccio "arriva proprio mentre Meloni si prepara a una battaglia per la rielezione in cui il suo stretto rapporto con il presidente degli Stati Uniti sta diventando un peso politico sempre più gravoso". "Trump è un elemento tossico dal punto di vista elettorale in Europa, anche a destra - dice al quotidiano Stefano Stefanini, ex ambasciatore italiano presso la Nato - Schierarsi ora nel campo anti-Trump può portarle alcuni vantaggi elettorali". "Il litigio pubblico - si legge ancora nell'articolo - rappresenta una svolta drastica nelle relazioni tra i due leader. Il governo Meloni avrà inoltre difficoltà a ridefinire la propria politica estera, che si è concentrata sul mantenimento di stretti legami con la Casa Bianca per rafforzare il proprio peso negoziale nei confronti di Bruxelles". Leggi anche Trump: “Spesi miliardi per difesa Italia e non ci aiuta, non va bene”