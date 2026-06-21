Trump: “Spesi miliardi per difesa Italia e non ci aiuta, non va bene”

Donald Trump torna ad attaccare l’Italia: il presidente degli Stati Uniti, in un post su Truth, ha scritto che “dopo aver speso trilioni di dollari per la Nato, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi, ma quando arriva il momento della prova non ci sono per difendere noi e il resto del mondo. Non va bene!”.

Lo scontro con Giorgia Meloni

Nei giorni scorsi Donald Trump si è reso protagonista di un duro scontro a distanza con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Dopo aver detto che la premier italiana l’avrebbe “implorato” di fare una foto insieme al G7 di Evian, l’inquilino della Casa Bianca ha rincarato la dose accusando Meloni di voler “tornare a essere mia amica per far risalire i suoi 'numeri', no grazie”. E altrettanto dura era stata la replica della presidente del Consiglio, che ha detto: “La mia popolarità non ti riguarda ed essere tua amica non l'ha certo favorita", promettendo poi di non tornare sull’argomento perché “credo che questo sia uno spettacolo all'altezza del nostro compito”.

Crosetto: “Rapporto con gli Usa è solidissimo”

Della tensione tra Roma e Washington ha parlato oggi il ministro della Difesa, Guido Crosetto: “Il legame nostro con gli Stati Uniti non dipende dai governi, dai presidenti del Consiglio, è profondo e solidissimo. L'atteggiamento di Trump di questi giorni non l'ho capito anche perché mi sembrava da ciò che avevo visto in televisione che non ci fosse alcun problema nei rapporti con l'Italia". Crosetto ha aggiunto che “i rapporti che ho con gli Stati Uniti, anche in queste ore, sono sempre assolutamente normali e non sono cambiati, non sono mutati, compreso quelli con l'ambasciatore americano in Italia con cui i rapporti sono ottimi e penso sia anche lui in grande difficoltà in questi giorni”.