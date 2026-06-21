Raduno Alpini, Meloni: Serviva un po' di orgoglio nazionale

Dopo il duro botta e risposta con Donald Trump, Giorgia Meloni rende omaggio agli alpini al raduno di Gemona, nel cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli. La premier rivendica il bisogno di "sano orgoglio nazionale" e ringrazia le penne nere per il lavoro svolto, anche durante le Olimpiadi. Sul fronte politico, il presidente americano l'ha accusata di aver chiesto una foto al G7 per recuperare popolarità, dopo il no all'uso della base di Sigonella per gli attacchi statunitensi su Teheran; Meloni ha replicato rivendicando la sovranità nazionale. Tajani e Crosetto minimizzano lo strappo, le opposizioni criticano invece la postura della premier verso la Casa Bianca.