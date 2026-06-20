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Trump, da "Gigiorgia Meloni" a "Tim Apple": tutti gli errori del presidente Usa sui nomi

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Il capo della Casa Bianca, nel suo attacco sui social alla premier italiana, ha sbagliato a scrivere il nome della leader di Fratelli d’Italia. Già in passato aveva fatto confusione con altri personaggi, ad esempio chiamando il Ceo di Apple "Tim Apple" o facendo perdere l’h a Theresa May

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