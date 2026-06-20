Mondo
Trump e la parola “implorato": perché usa lessico della sottomissione
Donald Trump sostiene che Giorgia Meloni lo avrebbe "implorato" per una foto al G7 di Evian. Torna al centro il modo in cui il presidente Usa sceglie le parole. Il verbo inglese "to beg" (implorare, supplicare, elemosinare) ricorre da anni nella sua retorica verso avversari e alleati. Gli studi linguistici e sociolinguistici lo collocano dentro una strategia precisa: non persuadere, ma dominare
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