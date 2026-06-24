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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran Usa, Trump contro il Senato: insensato il voto sui poteri di guerra. LIVE

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I senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto. Un voto simbolico, che però fa infuriare Trump: "Risoluzione insensata e insignificante"

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Un voto "inopportuno e privo di significato". Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato ieri contro il tycoon. "Quindi, ho l'Iran alle corde, pronto a crollare... e il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act", ha scritto Trump sul suo social Truth. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente.

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Qatar pronto a riprendere produzione Gnl

Lo sceicco del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ha dichiarato al Financial Times che il Paese si sta preparando a riprendere la normale produzione di gas naturale liquefatto in seguito alla firma di un accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran. Il Qatar è il secondo produttore mondiale di Gnle ha interrotto la produzione a marzo dopo un attacco di droni iraniani all'impianto di Ras Laffan. "Entro poche settimane, la produzione tornerà alla normalità, a eccezione dell'impianto danneggiato", ha affermato lo sceicco", i nostri team sono mobilitati già da alcune settimane. QatarEnergy si sta preparando a riprendere le normali operazioni non appena la situazione nello stretto di Hormuz si normalizzerà".

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