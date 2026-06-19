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Cosa resta del "cessate il fuoco" a Gaza

Luciana Grosso

Ispi
©Ansa

Sono almeno mille i morti dalla firma di una tregua che non ha prodotto gli effetti attesi. La situazione umanitaria nella Striscia continua a essere allarmente e non c'è un accordo sul ritiro dell'Idf, che continua ad avanzare, e la consegna di armi da parte di Hamas

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