Iran USA, Trump: "Teheran sta facendo enormi concessioni". LIVE

In Iran, secondo il presidente americano Donald Trump, "stiamo vincendo alla grande. L'Iran sta facendo enormi concessioni". Le cose stanno "andando molto, molto bene", ma gli Usa non accetteranno l'imposizione di alcun pedaggio alle navi che navigano nello Stretto di Hormuz: "Sarebbe inaccettabile" e "non lo permetteremmo".
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In Iran, secondo il presidente americano Donald Trump, "stiamo vincendo alla grande. L'Iran sta facendo enormi concessioni". Le cose stanno "andando molto, molto bene", ma gli Usa non accetteranno l'imposizione di alcun pedaggio alle navi che navigano nello Stretto di Hormuz: "Sarebbe inaccettabile" e "non lo permetteremmo".
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Teheran: l'Italia spieghi la sua complicità, ci saranno conseguenze
"L'Italia e la Romania sono esplicitamente nominate dal segretario generale della Nato come partecipanti all'aggressione contro l'Iran. Essi, insieme a tutti gli altri Paesi europei che hanno sostenuto l'aggressione americano-israeliana contro l'Iran, devono spiegare ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione e nella commissione di atrocita' di massa contro le popolazioni iraniane a Minab, Lamerd, Teheran, Isfahan, Sanandaj, Hamadan, Tabriz, Shiraz, Bandar Abbas". Lo scrive su X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqei, commentando l'intervista di ieri di Mark Rutte a Fox News. "Si tratta di una chiara e schiacciante ammissione della complicità attiva della Nato in una guerra di aggressione illegale contro uno Stato membro sovrano delle Nazioni Unite: una flagrante violazione delle norme imperative del diritto internazionale e dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite. L'Organizzazione e i suoi singoli Stati membri che hanno partecipato a tale processo decisionale devono essere ritenuti responsabili di tutte le conseguenze", afferma ancora il portavoce.
Trump: pedaggi a Hormuz sarebbero inaccettabili
Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ribadisce che non accetterà l'imposizione di alcun pedaggio alle navi che navigano nello Stretto di Hormuz. "Sarebbe inaccettabile", ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca. Trump ha fatto notare che esistono altri stretti internazionali e ha affermato che "non lo permetteremmo neanche lì". Ha poi aggiunto: "Questo cambierebbe completamente le carte in tavola". L'Iran ha annunciato che rinuncerà per 60 giorni ai pedaggi per lo Stretto di Hormuz, mentre proseguono i colloqui con gli Stati Uniti.
Trump, Teheran sta facendo "enormi concessioni"
"Stiamo vincendo alla grande. L'Iran sta facendo enormi concessioni", ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, parlando alla stampa all'arrivo a Capitol Hill per l'incontro con i senatori repubblicani. Le cose stanno "andando molto, molto bene", ha aggiunto senza però fornire ulteriori dettagli.