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Netanyahu può mettere a rischio la tregua tra Usa e Iran?

Luciana Grosso

Ispi
Benjamin Netanyahu - Ansa

Dietro il negoziato tra Washington e Teheran si nasconde uno dei dossier più sensibili per il governo israeliano. Il premier vede messa in discussione una strategia fondata su isolamento iraniano e pressione militare indiretta e ora, in vista del voto, deve anche gestire una coalizione fragile, in particolare a causa della destra religiosa. Così ogni concessione rischia di avere un costo interno

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