Introduzione

L'Istat ha certificato che l'inflazione a maggio è salita al 3,2%. "È un record che non si aveva dal settembre 2023", ha dichiarato il presidente dell’Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona. E, secondo i calcoli dell'Unc, da febbraio a maggio, i prezzi sono saliti del 2%, cioè di 505 euro su base annua, per famiglia media (con 734 euro per coppia con due figli e 660 euro per coppia con un figlio).

Pesa, in particolare, la chiusura dello Stretto di Hormuz che ha aumentato i prezzi, e non solo dei beni energetici, con l’inflazione che ha ripreso a correre. "L’unica magra consolazione è la tenue decelerazione dei beni alimentari e, conseguentemente del carrello della spesa", sottolinea Dona, "ma è solo un miraggio destinato presto a svanire, visto che dipende in gran parte dalla fine dei rincari e delle speculazioni legate alla Pasqua".