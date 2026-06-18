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Usa-Iran, i 14 punti dell’accordo ai raggi X: cosa può funzionare e cosa no

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il memorandum USA-Iran punta a fermare la guerra con un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz, ma resta fragile. Le misure più concrete riguardano il ritiro americano e la ripresa dei commerci; restano invece irrisolti i nodi su nucleare, sanzioni, missili e fiducia reciproca

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