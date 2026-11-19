A causa della presenza di droni, l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è stato chiuso per due ore in serata. Alle 20.10 è stata emessa un'interdizione al volo sullo spazio aereo intorno allo scalo, che è rientrata poco dopo le 22, dopo che si sono conclusi tutti i controlli. Un volo di Ita Airways diretto a Roma Fiumicino è stato bloccato sulla pista senza consenso al decollo: l'allarme è poi rientrato e i passeggeri sono stati sbarcati e successivamente rimbarcati sul velivolo. La possibile presenza di droni è stata segnalata a est e ovest della pista: sarebbero stati, secondo quanto riportato, quattro o cinque. Ad avvistarli la torre di controllo che ha deciso di chiudere lo scalo. Del caso è stata informata l'autorità giudiziaria, sul posto è intervenuta la polizia. Si tratta del primo caso simile a verificarsi in un aeroporto italiano.