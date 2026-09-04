Fisco, dopo l'estate ripartono controlli e cartelle esattoriali

Fisco, terminata pausa estiva: ripartono controlli, comunicazioni e cartelle esattorialiEconomia
Introduzione
Finito lo stop di agosto, riprendono i controlli automatizzati, i controlli formali e le comunicazioni fiscali dell’Agenzia delle Entrate. I cittadini potrebbero quindi a breve ricevere le lettere di compliance, le comunicazioni di irregolarità e, tra gli altri atti, gli avvisi bonari sulla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, oppure sulla documentazione a supporto delle spese detraibili. Si riparte anche con l'attività di riscossione: è in arrivo una nuova tranche di cartelle esattoriali.
Quello che devi sapere
I due periodi di sospensione delle attività dell’Agenzia delle Entrate
Ogni anno l’attività dell’Agenzia viene sospesa per due periodi. Il primo copre tutto agosto e termina il 1° settembre, il secondo copre invece tutto il mese di dicembre. Si tratta, in sintesi, di due momenti considerati critici a causa delle ferie estive e delle festività natalizie: con lo stop si cerca di alleggerire il carico burocratico per gli uffici del Fisco.
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Riparte l'invio delle lettere di compliance
Dal 1° settembre sono ripartite anche le lettere di compliance, le comunicazioni che l’Agenzia predispone e invia ai contribuenti quando deve segnalare eventuali anomalie riscontrate nelle dichiarazioni dei redditi, nel caso in cui si possa rimediare agli errori o alle omissioni attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997). Così facendo, il contribuente, può regolarizzare la propria posizione con la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte (pari al 10% dell’imposta, invece che il 20% che segue a un controllo formale). Si evita così di passare all’avviso di accertamento. Per il 2026 si stima che l’Agenzia invii un totale di 2,4 milioni di lettere di compliance, di cui un milione sarebbero ancora da far partire.
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Per gli avvisi bonari la data da segnare in agenda è il 5 settembre
Per gli avvisi bonari – le comunicazioni di irregolarità vere e proprie - è prevista una sospensione che va dal 1° agosto al 4 settembre: i termini per mettersi in regola con l’Agenzia ripartono dal 5 settembre. Questo significa che i contribuenti che hanno ricevuto comunicazioni di questo tipo nelle settimane precedenti ad agosto si sono visti sospendere parte dei 60 giorni di tempo che la legge concede per mettersi in regola con i conti.
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L'invio delle cartelle esattoriali
Come le comunicazioni, riprendono anche le attività fiscali di tipo esecutivo, a partire dall’invio delle cartelle esattoriali, cioè le cartelle di pagamento che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione fa recapitare ai contribuenti al fine di recuperare i crediti vantati dai vari enti impositori (l’Agenzia delle Entrate, ma anche i Comuni, le Regioni, gli Ordini professionali e così via). La cartella contiene la descrizione delle somme dovute all’ente creditore, l’invito a provvedere al pagamento entro i termini definiti dalla data di notifica, le informazioni sulle modalità di pagamento (dove e come) e le istruzioni per richiedere la rateizzazione, la sospensione o per proporre ricorso.
Riprende anche la riscossione in sé
Per tutto agosto si sono fermate anche le attività di riscossione vere e proprie del Fisco, a eccezione degli atti urgenti e di quelli inderogabili. Adesso sono ripartite: la sospensione delle notifiche non equivale a una cancellazione dei debiti o dei piani di pagamento in corso d'opera, quindi chi era a conoscenza di essere al centro di queste attività può aspettarsi di essere contattato già in questi giorni.
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La pausa dei contenziosi tributari
La tregua del periodo estivo ha toccato anche i contenziosi di tipo tributario, con la sospensione temporanea delle impugnazioni relative alle cartelle di pagamento e altri atti. Anche su questo fronte, adesso si riparte.
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