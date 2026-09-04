Fisco, dopo l'estate ripartono controlli e cartelle esattoriali

Per gli avvisi bonari – le comunicazioni di irregolarità vere e proprie - è prevista una sospensione che va dal 1° agosto al 4 settembre: i termini per mettersi in regola con l’Agenzia ripartono dal 5 settembre. Questo significa che i contribuenti che hanno ricevuto comunicazioni di questo tipo nelle settimane precedenti ad agosto si sono visti sospendere parte dei 60 giorni di tempo che la legge concede per mettersi in regola con i conti.

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