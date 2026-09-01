Fisco, le scadenze di settembre 2026: calendario completo

Introduzione

Anche nel corso di questo mese sono diverse le scadenze fiscali in agenda, in particolare nella seconda metà del mese. Giorno da segnare è il 16 settembre che conta numerosi appuntamenti: i più importanti sono il versamento delle imposte per le Dichiarazioni dei redditi e l’invio del prospetto e il versamento delle ritenute per il 770/2026 in modalità semplificata. A fine mese, invece, prevista la richiesta di accredito dei contributi INPS per chi è in aspettativa per incarichi politici o sindacali. Ecco cosa sapere su tutte le scadenze.