Bonus mamme, verso proroga nella Manovra 2027? Cosa sappiamo

La Manovra per il 2027 è l’ultima di questa legislatura e farà da anticamera alla campagna elettorale. È importante anche per un altro motivo: potrà contare sull'ampio margine di flessibilità concesso dalla clausola di salvaguardia Ue. Al ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti assicurano che il dossier non è ancora stato tirato fuori dal cassetto, ma altre fonti dicono che la caccia alle risorse per la copertura del provvedimento è già partita.

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