Affitti universitari, i prezzi nelle città italiane per una stanza

“Il mercato degli affitti universitari sta diventando molto più selettivo. Oggi a fare la differenza sono sempre di più la capacità di attrazione dell’ateneo, la posizione e la qualità dell’immobile”, spiega Silvia Spronelli, ceo di SoloAffitti. La fotografia restituisce quindi un comparto a più velocità. Potenza e Teramo offrono ancora singole sotto i 300 euro, mentre Roma e Milano concentrano le soluzioni più costose e una maggiore articolazione dell’offerta. Nella Capitale si passa dai 350 euro di Tor Vergata ai 1.000 euro della fascia premium, fino ai 1.500 euro per alcune doppie provenienti dal mercato degli affitti brevi. A Milano, invece, la crescita degli studentati contribuisce a frenare la domanda tradizionale. La nuova sfida, per città e università, non è quindi soltanto trovare più case, ma creare un’offerta accessibile, competitiva e coerente con le esigenze degli studenti e delle famiglie, sempre più chiamate a sostenere costi elevati per garantire ai figli la possibilità di studiare fuori sede nelle città con gli atenei più richiesti e competitivi del Paese, dove la pressione abitativa resta particolarmente forte.

Per approfondire: Affitti studenti, calano i prezzi delle stanze singole. La classifica delle città più care