Il Sud cresce, il Nord-Est è fermo: come leggere i dati del Pil

L'ultimo rapporto Istat sui conti territoriali dell’Italia mostra che il Sud cresce per il quarto anno consecutivo più rapidamente del resto del Paese. Mentre il Nord-Est, Veneto in primis, si è fermato o quasi. I suoi tassi di crescita negli ultimi quattro anni sono stati sensibilmente più bassi di quelli, non solo del Meridione, ma anche del resto del Centro-Nord
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