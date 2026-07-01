Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

Il Sud cresce, il Nord-Est è fermo: come leggere i dati del Pil

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

L'ultimo rapporto Istat sui conti territoriali dell’Italia mostra che il Sud cresce per il quarto anno consecutivo più rapidamente del resto del Paese. Mentre il Nord-Est, Veneto in primis, si è fermato o quasi. I suoi tassi di crescita negli ultimi quattro anni sono stati sensibilmente più bassi di quelli, non solo del Meridione, ma anche del resto del Centro-Nord

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ