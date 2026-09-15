Giovani, 4 expat su 10 tornano in Italia: 70% soddisfatto della scelta

Per i giovani connazionali la decisione di tornare in patria non equivale tuttavia ad una cambiale in bianco. Come rileva una recente indagine contenuta nel Rapporto Giovani Expat. Come farli tornare, promossa dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), la scelta di investire il proprio futuro in Italia è subordinata ad un aumento consistente delle retribuzioni e ad un riconoscimento del merito. Secondo il sondaggio, realizzato da Ref Ricerche con Questlab, l'83% dei rispondenti giudica "estremamente rilevante" l'avanzamento dello stipendio, percentuali simili ad altre voci come la possibilità di trovare un impiego coerente con il proprio profilo (88%) o di garantire un equilibrio tra vita professionale e privata (72%). Secondo il Cnel, tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso, al netto dei rientri, 441 mila giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo record di oltre 61 mila unità nel solo 2024.

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