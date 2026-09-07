Fuga dei cervelli, quanti giovani talenti sono andati via dall’Italia

Anche Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Morris Italia, ha posto l’attenzione su quanto le persone e le loro competenze rappresentino “una risorsa fondamentale per il futuro del Paese”. “Dalla capacità di valorizzarle dipendono la qualità dello sviluppo economico - ha aggiunto - la forza dell'innovazione e le opportunità che sapremo offrire alle nuove generazioni. Per questo, la perdita dei talenti non può essere affrontata con interventi isolati, ma richiede una visione di sistema e una responsabilità condivisa tra imprese, istituzioni e mondo della formazione”. La Roadmap proposta dallo Studio ritiene che la valorizzazione dei talenti sia una priorità strategica per la competitività e il futuro dell’Italia.